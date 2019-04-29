На двух проспектах Баку ремонтируются отбойники

БАКУ /Trend/ - Сегодня днем и ночью на обеих сторонах проспекта Наримана Нариманова, а также на пересечении Беюкшорской и Сабунчинской дорожных развязок на проспекте Гейдара Алиева начнется ремонт отбойников, пришедших в непригодное состояние в результате произошедших ДТП, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям быть внимательными, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения на этих дорогах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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