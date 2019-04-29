В бакинских поселках идет масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

29 апреля 2019 22:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работы по реконструкции автодорог поселка Гюргян Пираллахинского района Баку, ответвляющихся от трассы Гала-Пираллахы, а также дорог жилого массива "Гоша Гышлаг" в поселке Зиря Хазарского района.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, протяженность дорог поселка Гюргян составляет два километра, автодороги жилого массива "Гоша Гышлаг" - 1,5 километра. Дороги реконструируются в соответствии с третьей технической категорией.

На указанных дорогах ввиду долгой эксплуатации без ремонта и грунтовой основы полотна, осенью и зимой возникают проблемы с передвижением транспортных средств.

В рамках проекта снимается старое покрытие и вынимается грунт в местах деформации земляного полотна, насыпается новый, трамбуется и создается новое полотно, на котором строится двухслойная дорожная основа из специальных смесей.

В целом новое двухслойное асфальтобетонное покрытие будет уложено на территории площадью 14 тысяч квадратных метров.

В рамках реконструкции будет нанесена новая дорожная разметка, линии разграничения, пешеходные "зебры" установлены необходимые дорожные знаки и указатели.

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