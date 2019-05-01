Команда маршалов компании PwC Азербайджан приняла участие в 2019 Гран При Азербайджана Формулы-1 (ФОТО)

1 мая 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году команда маршалов PwC Азербайджан отметила четвертый год успеха, возглавив легендарный Сектор 1, который известен как один из самых интенсивных и ответственных секторов Бакинской Кольцевой Дороги.

На треке команда PwC из 42 маршалов работала вместе, демонстрируя высокие результаты работы и отличный командный дух.

Кроме того, два сотрудника PwC Азербайджан Рена Рзаева и Намик Гаджиев внесли свой вклад в успех Гран При Азербайджана-2019: Рена была Главным Наблюдателем, а Намик - специалистом по технической инспекции автомобилей перед гонками.
«Этот опыт-отличная возможность не только для личностного развития, но и для демонстрации того, как мы применяем ценности и модели поведения в реальной жизни. Здесь мы должны действовать и принимать решения быстро, оперативно реагировать на ситуацию, заботиться друг о друге и переосмысливать возможное. Мы продолжим участвовать в Формуле – 1, так как это помогает нам освоить новые навыки и узнать друг друга», - сказал управляющий партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев.

Эффэктивность работы и энергия, которые команда показала во время 2019 Гран При Азербайджана Формулы-1, были исключительными и высоко оценены как местным, так и международным руководством F1.

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