В Баку возможны опоздания автобусов на девяти маршрутах

1 мая 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возможны задержки автобусов, курсирующих на маршрутах №№ 501, 502, 503, 504, 533, 511, 551, 553 и 567, на трассе Баку-Сумгайыт в связи с ограничением движения на Баладжарском спуске, сообщила в среду Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

Она напомнила, что движение автотранспорта на спуске до Баладжарского круга ограничено со вчерашнего вечера. "Поэтому автотранспортные средства в качестве альтернативной дороги едут через Хырдаланский круг, и на трассе Баку-Сумгайыт могут возникать временные заторы", - сказала она.

Напомним, что автодвижение в пос. Баладжары ограничено в связи с ремонтными работами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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