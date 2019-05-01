В Баку продолжается работа по обновлению дорожной инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Гара Гараева с улицей Башира Буниятова до вечера будет обновляться горизонтальная разметка дорожного полотна.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, целью является регулирование безопасного движения автотранспортных средств.
Кроме того, аналогичные работы будут проводиться с 22:00 до утра на вспомогательных дорогах в обоих направлениях проспекта Гейдара Алиева.
Агентство просит водителей быть особенно внимательными в указанное время на этих участках дорог, следовать временным дорожным знакам и правилам дорожного движения.
(Текст: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.