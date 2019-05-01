В Баку продолжается работа по обновлению дорожной инфраструктуры

1 мая 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Гара Гараева с улицей Башира Буниятова до вечера будет обновляться горизонтальная разметка дорожного полотна.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, целью является регулирование безопасного движения автотранспортных средств.

Кроме того, аналогичные работы будут проводиться с 22:00 до утра на вспомогательных дорогах в обоих направлениях проспекта Гейдара Алиева.

Агентство просит водителей быть особенно внимательными в указанное время на этих участках дорог, следовать временным дорожным знакам и правилам дорожного движения.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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