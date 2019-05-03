В Азербайджане отмечается Всемирный день свободы печати

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку по инициативе Совета печати Азербайджана пройдет конференция на тему "Свобода печати: человеческая сущность и реалии Азербайджана", посвященная Всемирному дню свободы печати, сообщили Trend в Совете печати.

На конференции речь будет идти о ситуации в сфере свободы слова и выражения в Азербайджане и в мире, будут обсуждены тенденции, отмечаемые в этой сфере.

В конференции примут участие официальные лица государства, представители общественности и руководители СМИ.

Все представители СМИ приглашены на конференцию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.