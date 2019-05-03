Баку занял первое место среди лучших городов стран СНГ для путешествий на майские праздники

БАКУ /Trend/ - Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) для путешествий туристов на майские праздники 2019 года, передает Trend.
Туристические поездки в Азербайджан, Беларусь и Казахстан лидируют в рейтинге путешествий российских туристов в страны СНГ и ближнего зарубежья на майские праздники.
Топ-10 городов СНГ у туристов в мае 2019 года составляют Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Нур-Султан (Астана) в Казахстане, Ереван в Армении, Алма-Ата в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Киргизии, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.
Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности майских турпоездок.
По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ в мае на 3-5 дней.
Туристы расходуют на турпоездки в страны СНГ от $60 до $120 в день на питание и проживание.
Для шопинга и турпоездок за покупками выбирают Баку, столицу Азербайджана.
Самые недорогие турпоездки в города СНГ совершают в Кишинев, столицу Молдавии.
Ниже представлены города государств СНГ, популярные для майских путешествий:
Топ-10 Городов СНГ в Майские Праздники:
1. Баку, Азербайджан
2. Минск, Беларусь
3. Нур-Султан (Астана), Казахстан
4. Ереван, Армения
5. Алматы, Казахстан
6. Ташкент, Узбекистан
7. Бишкек, Кыргызстан
8. Кишинев, Молдова
9. Душанбе, Таджикистан
10. Ашхабад, Туркменистан
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