Единовременные выплаты в Азербайджане получат ещё 3413 наследников шехидов

3 мая 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще 3413 наследников 2350 шехидов получат единовременные выплаты.

Решение об этом было принято на очередном заседании Комиссии, действующей при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минтруда.

Напомним, что в соответствии с указом главы государства от 28 января 2019 года продолжается выплата единовременной помощи наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов.

Их перечень направлен в соответствующую структуру для осуществления единовременной выплаты денежных средств, которые в течение семи рабочих дней будут переведены на банковские счета этих наследников.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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