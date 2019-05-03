Замминистра МВД: Сообщения о незаконной торговле человеческими органами в Азербайджане не находят подтверждения

БАКУ /Trend/ - Информация о незаконной трансплантации человеческих органов не находит подтверждения. С 2005-года сообщалось о трех случаях незаконной трансплантации человеческих органов в Азербайджане.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов в ходе презентации ежегодной информации Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает в пятницу Trend.

По словам Эйвазова, были случаи распространения подобной информации, однако ни один из приведенных фактов не подтвердился. По словам Национального координатора, в настоящее время в Азербайджане таких случаев не зафиксировано.

Эйвазов, также, отметил, что в деле борьбы с эксплуатацией детского труда объединены усилия 14 государственных структур, в этом направление принимаются серьезные меры.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.