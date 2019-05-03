В Азербайджане всерьез займутся вопросом тяжелых ранцев школьников

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана в пятницу рассматривался вопрос тяжелых ранцев учащихся средних школ, сообщает Trend.

В связи с данным вопросом на сегодняшнем пленарном заседании парламента выступил депутат Агиль Аббас.

Он отметил, что тяжелые ранцы деформируют позвоночник детей: «Книги должны быть легкими, Детей нельзя так нагружать. С нового учебного года этот вопрос необходимо решить».

Председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Иса Габиббейли добавил, что этот вопрос обсуждается.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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