В Азербайджане всерьез займутся вопросом тяжелых ранцев школьников

3 мая 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана в пятницу рассматривался вопрос тяжелых ранцев учащихся средних школ, сообщает Trend.

В связи с данным вопросом на сегодняшнем пленарном заседании парламента выступил депутат Агиль Аббас.

Он отметил, что тяжелые ранцы деформируют позвоночник детей: «Книги должны быть легкими, Детей нельзя так нагружать. С нового учебного года этот вопрос необходимо решить».

Председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Иса Габиббейли добавил, что этот вопрос обсуждается.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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