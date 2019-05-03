Минэкологии предлагает предпринимателям открыть киоски в Гекгельском национальном парке

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов предлагает предпринимателям открыть на территории Гекгельского национального парка киоски, в которых будут продаваться сувениры и подарки, а также легкие закуски для оказания туристам услуг общепита.

Об этом сказал директор Департамента по охране биологического разнообразия и развитию особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, заинтересованные предприниматели до 31 мая могут обратиться в минэкологии. Более подробная информация размещена в рубрике объявлений на сайте министерства www.eco.gov.az

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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