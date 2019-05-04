Число мест по госзаказу в вузах Азербайджана увеличится

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 65 процентов увеличится число мест по госзаказу в рамках приема студентов в вузы в новом учебном году.

Об этом сказал заместитель министра образования Идрис Исаев, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что в ближайшие дни ожидается утверждение соответствующего предложения правительством. "Ежегодно для приема в рамках госзаказа выделяется около 12 300 мест. В 2019-2020 учебном году планируется их увеличение до 20 400, что означает рост около 65 процентов. Это предоставит возможность примерно еще 8 тысячам студентов получить высшее образование за счет государственного бюджета”, - сказал Идрис Исаев.

(Автор:Ильхама Исабалаева . Текст: Ровшан Гусейнов)

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