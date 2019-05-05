Награждены победители "Бакинского марафона-2019" (ФОТО)

5 мая 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония награждения победителей в мужской и женской категориях "Бакинского марафона-2019", который проводится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева под девизом "Победи ветер!", сообщает Trend.

Церемония награждения прошла в Бакинском Олимпийском стадионе. В мужской и женской категориях обладатели первого места получат 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, занявшие третьи места - 1000 манатов, а также будут вручены подарки, медали и сертификаты.

Отметим, что среди мужчин первое место занял участник из Уганды Сеньянге Исмаил, второе место - представитель Ирана Мохаммед Джафар Моради, а третье - азербайджанец Эльман Абышов. Среди женщин первое место заняла украинка Валентина Полтавска, второе место - представительница Шотландии Сузанне Матонти, а третье - представительница Азербайджана Анна Юсупова.

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