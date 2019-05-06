Вице-премьер: Посредством японского правительства Азербайджану были предоставлены льготные кредиты

БАКУ /Trend/ - Связи между Азербайджаном и Японией сегодня находятся на высоком уровне, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание их развитию.

Об этом сказал вице-премьер, председатель Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Али Гасанов, выступая на мероприятии, посвященном 15-й годовщине миссии помощи Азербайджану японской компании "Fuji Optical" по улучшению зрения вынужденных переселенцев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, Азербайджан стал стремительно развиваться за короткий срок, и сегодня на государство обращено внимание стран мира.

Гасанов отметил, что с 2005 года компания "Fuji Optical" по договоренности с азербайджанским правительством бесплатно обследует вынужденных переселенцев и малоимущих лиц для улучшения их зрения: «Если бы в начале 90-х годов при поддержке великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджан не приехали международные организации, то в стране произошел бы гуманитарный кризис. Япония осуществила много гуманитарных проектов в Азербайджане. Посредством японского правительства Азербайджану были предоставлены льготные кредиты».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.