Вице-премьер: Посредством японского правительства Азербайджану были предоставлены льготные кредиты

6 мая 2019 21:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Связи между Азербайджаном и Японией сегодня находятся на высоком уровне, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание их развитию.

Об этом сказал вице-премьер, председатель Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Али Гасанов, выступая на мероприятии, посвященном 15-й годовщине миссии помощи Азербайджану японской компании "Fuji Optical" по улучшению зрения вынужденных переселенцев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, Азербайджан стал стремительно развиваться за короткий срок, и сегодня на государство обращено внимание стран мира.

Гасанов отметил, что с 2005 года компания "Fuji Optical" по договоренности с азербайджанским правительством бесплатно обследует вынужденных переселенцев и малоимущих лиц для улучшения их зрения: «Если бы в начале 90-х годов при поддержке великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджан не приехали международные организации, то в стране произошел бы гуманитарный кризис. Япония осуществила много гуманитарных проектов в Азербайджане. Посредством японского правительства Азербайджану были предоставлены льготные кредиты».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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