Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

8 мая 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, морось, юго-западный ветер днем сменится северным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем - 24-28, в Баку ночью 14-16, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана к вечеру местами будет дождливо. Ожидаются грозы, град. Ночью и утром местами туман, западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью - 13-18, днем - 27-32, в горах ночью 10-15, днем - 16-21 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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