Создана следственная группа в связи с пожаром на судне "Исрафил Гусейнов"

9 мая 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду на судне-трубоукладчике “Исрафил Гусейнов” ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", арендованном компанией Saipem, в ходе ремонта технологического оборудования произошел взрыв и возник пожар, в результате которого получили травмы различной степени тяжести 14 сотрудников компании, среди которых граждане Азербайджана и других стран.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры и министерства чрезвычайных ситуаций, по факту в Главном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье УК 162.1 (нарушение правил техники безопасности и других правил охраны труда), создана совместная с МЧС следственная группа.

В настоящее время с участием специалистов Центра судебно-медицинской экспертизы министерства юстиции, МЧС и пароходства проводятся необходимые оперативно-следственные действия для расследования причин и обстоятельств происшествия.

В заявлении выражается просьба к потерпевшим и информированным о случившемся лицам обращаться в вышеперечисленные организации по следующим номерам: ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" - 404-39-00, МЧС- "112", Генеральная прокуратура - 440-78-13.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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