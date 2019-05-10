Сегодня на этих улицах Баку будет ограничено движение автомобилей

10 мая 2019 09:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с массовым посещением Аллеи почетного захоронения по случаю годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева будет ограничено движение на некоторых бакинских улицах и проспектах.

Как сообщает Trend со ссылкой на начальника отдела Управления государственной дорожной полиции при Главном управлении полиции Азербайджана Вагифа Асадова, в пятницу в целях обеспечения безопасности граждан, направляющихся к Аллее почетного захоронения, с утра и до завершения мероприятия будет полностью ограничено движение транспортных средств вдоль проспекта Парламента.

Так, будет изменено направление движения на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, улицы Мехти Гусейна, то есть около Телетеатра, и одновременно от Милли Меджлиса (парламента) в направлении проспекта Парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов)

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