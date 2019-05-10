В Азербайджане резко похолодает, ожидаются дожди и град

10 мая 2019 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами будет дождливо.

Об этом сказала журналистам директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, в ночь с 10 на 11 мая местами ожидаются интенсивные осадки. Скорость северо-западного ветра завтра будет достигать 10-15, временами 18-23 м/сек, но к вечеру ветер стихнет, и его скорость составит 7-12 м/сек.

Температура воздуха ночью составит 14-16, днем - 19-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, которые ночью местами будут особо интенсивными. В некоторых предгорных районах прогнозируется град, а на высокогорных территориях Большого Кавказа возможно выпадение снега.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8 градусов.

В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки. Завтра днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся, но 12-13 мая в ряде районов вновь временами ожидаются дожди.

12 мая прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха повысится до 26 градусов.

Как ранее сообщал Национальный департамент гидрометеорологии, со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра на территории страны погода была нестабильной, в отдельных местах временами шли грозовые дожди. Больше всего осадков выпало в Габале и Шеки – восемь миллиметров.

Скорость северо-западного ветра в Дашкесане достигала 25, в Нафталане, Гяндже – 20, Нахчыване и Агдаме – 16 м/сек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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