В Азербайджане выпал град

10 мая 2019 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в вечерние часы в Балакенском районе Азербайджана выпал град. Об этом сообщила Trend в пятницу директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"Согласно данным, на 20:00 в Губе, Гёйгеле, Гяндже шел дождь. В Дашкясане, Нахчыване, Лянкяране, Астаре, Ярдымлы, Билясуваре, Шамахы наблюдалась молния. В Балакенском районе с 20:02 по 20:08 в течении шести минут выпадал град. Диаметр града составил 24 миллиметра", - сказала Тагиева.

Напомним, что как сообщила журналистам директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами будет дождливо.

По ее словам, в ночь с 10 на 11 мая местами ожидаются интенсивные осадки. Скорость северо-западного ветра завтра будет достигать 10-15, временами 18-23 м/сек, но к вечеру ветер стихнет, и его скорость составит 7-12 м/сек.

Температура воздуха ночью составит 14-16, днем - 19-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, которые ночью местами будут особо интенсивными. В некоторых предгорных районах прогнозируется град, а на высокогорных территориях Большого Кавказа возможно выпадение снега.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8 градусов.

В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки. Завтра днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся, но 12-13 мая в ряде районов вновь временами ожидаются дожди.

12 мая прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха повысится до 26 градусов.

Как ранее сообщал Национальный департамент гидрометеорологии, со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра на территории страны погода была нестабильной, в отдельных местах временами шли грозовые дожди. Больше всего осадков выпало в Габале и Шеки – восемь миллиметров.

Скорость северо-западного ветра в Дашкесане достигала 25, в Нафталане, Гяндже – 20, Нахчыване и Агдаме – 16 м/сек.

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