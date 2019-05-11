Минтруда Азербайджана о выдаче пенсий лицам, ухаживающим за инвалидами I группы

11 мая 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого апреля для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы, учреждена пенсия в размере 50 манатов. Учрежденная данным указом пенсия в размере 50 манатов выплачивается вместо дополнения к страховой части трудовой пенсии по уходу за инвалидами I группы в размере 11 манатов, предусмотренного законом Азербайджана "О трудовых пенсиях"

Об этом сказал начальник отдела по коммуникациям и связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, комментируя обеспокоенность некоторых людей в связи с указанной пенсией, сообщает в субботу Trend.

«Поэтому при выдаче майских пенсий инвалидам I группы были приостановлены 11 манатов за апрель и май (на общую сумму в 22 маната). Вместо этого при выдаче пенсий за май лицам, ухаживающим за инвалидами I группы, будет выплачено по 50 манатов за апрель и май - всего 100 манатов», - сказал Талыбов.

Глава пресс-службы минтруда добавил, что в ближайшие дни по представлению лишь одного заявления (для установления личности лиц, ухаживающих за инвалидами I группы) будет выплачена пенсия в размере 100 манатов (50+50).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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