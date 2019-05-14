В Азербайджане будут оштрафованы перевозчики, не представившие данные о пассажирах самолета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут оштрафованы перевозчики, не отправляющие соответствующим органам исполнительной власти данные о пассажирах и экипаже воздушного судна, которое совершит посадку и покинет территорию Азербайджана.

Как сообщает Trend, в связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно этим изменениям, в целях обеспечения авиационной безопасности перевозчики сразу после бронирования (продажи) билета должны представить в электронной форме соответствующим органам исполнительной власти список необходимых данных о пассажирах и экипаже воздушного судна, которое совершит посадку и покинет территорию Азербайджана. В законопроекте предусматривается административная ответственность за нарушение этих требований.

В случае не предоставления соответствующим органам исполнительной власти данных о пассажирах и членах экипажа должностные лица будут оштрафованы в размере 1500 манатов, юридические лица на 3000 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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