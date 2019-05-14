В Азербайджане переименован ряд медспециальностей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане переименован ряд специальностей уровней магистратуры и докторантуры вузов, сообщает во вторник Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Специальности «Клиническая психология» уровня магистратуры и «Медицинская психология» уровня докторантуры переименованы в специальность «Клиническая (медицинская) психология».

Изменение внесено в Классификацию специальностей уровня докторантуры высшего образования» и Классификацию специальностей (специализаций) уровня магистратуры высшего образования.

Психологическое обследование из числа социально-психологических услуг - «Услуга по психодиагностике и изучению личности» - переименовано в «Психологическое обследование и изучение личности».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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