Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

14 мая 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, будет дутьюго-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем 23-28, в Баку ночью 15-17, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные проливные дожди. Возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем 27-32, в горах ночью 7-12, днем 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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