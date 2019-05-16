Очень понравилось арена гимнастики в Баку – зрительница из Украины

16 мая 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прибывшая из Украины Наталья Власенко, рада наблюдать за ходом соревнований проходящего в Баку Чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает в четверг Trend.

«Я приехала из Киева, первый раз в Баку. На Чемпионат Европы приехала поболеть за нашу сборную. Очень понравилось арена гимнастики в Баку, город – красивый, а люди доброжелательные. Все замечательно!», - сказала зрительница.

Наталья Власенко подчеркнула, что с большим удовольствием будет наблюдать за выступлениями гимнасток из всех стран.

«Желаю нашей сборной только побед. Конечно, хочется посмотреть на выступления всех гимнасток. Потому, что гимнастика развивается, особенно у вас в стране. Видела выступления азербайджанских гимнасток, могу сказать, что очень повысился уровень и они выступают с интересными композициями. Обязательно буду болеть и за азербайджанских гимнасток», - сказала она.

В четверг, 16 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут соревнования среди команд юниорок в групповых упражнениях с пятью обручами.

В Национальной арене гимнастики в Баку с 16 по 19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор:

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