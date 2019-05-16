Мы дружим с Федерацией гимнастики Азербайджана - Ирина Дерюгина

БАКУ /Trend/ - Очень любим Азербайджан, у вас замечательные возможности. Об этом в четверг сказала Trend главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике, вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.

«Мы очень дружим с Федерацией гимнастики Азербайджана и надеемся на дальнейшее хорошее сотрудничество. Еще приедем в Баку на Чемпионат мира», - сказала Ирина Дерюгина.

Говоря о планах сборной Украины на Чемпионате Европы в Баку, главный тренер отметила, что они нацелены на самые высокие результаты.

В Национальной арене гимнастики в Баку с 16 по 19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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