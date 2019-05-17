Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать в Астрахань (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 16 мая азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку в еще один российский город – Астрахань, сообщает в пятницу Trend.

Buta Airways уже совершает полеты из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минводы и Уфу.

Как и в других направлениях, минимальный тариф рейса Баку-Астрахань 29 евро (в одну сторону).

Рейсы будут реализовываться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Продолжительность полета 75 минут.

Руководитель "Buta Airways" Назим Самедов сказал журналистам, что в июне будут налажены рейсы в Батуми.

Авиабилеты по тарифам (“бюджет” и “стандарт”) можно заказать на официальном сайте компании, а также (тариф “супер”) купить в ее офисах по продажам.

Лоукостер предлагает пассажирам, выбравшим минимальный “бюджетный” тариф, экстра-услуги, такие как провоз багажа и ручной клади, регистрацию в аэропорту, горячее питание и выбор места на борту самолета за дополнительную плату.

Более затратный тариф “супер” включает в себя такие приятные “излишества”, как бесплатные 23 килограмма багажа и регистрация в аэропорту.

Онлайн-регистрация на сайте за 24 часа до рейса, и закрывается за два часа до вылета.

Онлайн-регистраций по всем тарифам бесплатна.

Напомним, что Buta Airways была создана в декабре 2016 года. Первый рейс был выполнен первого сентября 2017 года. Авиакомпания базируется в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, а ее флот состоит из самолетов Embraer.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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