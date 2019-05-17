В зонах отдыха Азербайджана проводятся мониторинги

17 мая 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности и Государственное агентство по туризму проводят мониторинги в зонах отдыха, в целях контроля над пищевой безопасностью.

Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, сообщает в пятницу Trend.

По словам председателя Агентства, мониторинги нацелены на то, чтобы обеспечить потребителей безопасными продуктами питания: «Контрольные меры проводятся экспертами Агентства пищевой безопасности и Института пищевой безопасности, чтобы потребители могли обеспечиваться безопасными продуктами питания, и выполняется план мер, соответствующий каждому сезону».

Тахмазли добавил, что в сфере пищевой безопасности Азербайджана должна быть налажена такая система, чтобы принимаемая пища не создавала угрозы для нас.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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