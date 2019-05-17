БАКУ /Trend/ - В субботу в Азербайджане стартуют пробные экзамены в связи с приемом на работу учителей.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования, экзамены пройдут 18-30 мая во втором учебном корпусе Азербайджанского государственного экономического университета.

Ожидается, что в пробных экзаменах примут участие более семи тысяч кандидатов. Информация о графике экзаменов разослана на личные страницы участников. Участникам следует явиться на экзамены, имея при себе копию удостоверения личности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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