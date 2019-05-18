В Азербайджане больше разводов среди лиц, состоявших в браке свыше 10 лет

18 мая 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отделы регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) Азербайджана за три месяца 2019 года зарегистрировали 13 191 браков и 3972 разводов, сообщает в субботу Trend.

На каждые 1000 человек населения число заключенных браков составило 5,4, разводов – 1,6.

В целом, среди разведенных относительно мало пар, находящихся в браке менее девяти лет.

Зато больше разводов среди тех, кто жил совместной жизнью 10 и более лет. Этот показатель на втором месте после тех лиц, которые до пяти лет сохраняли семейный союз.

(Автор: Эльчин Мехьтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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