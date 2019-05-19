Российская гимнастка завоевала золото на Чемпионате Европы в Баку в упражнениях с обручем

БАКУ /Trend/ - В воскресенье российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, сообщает Trend. Ее результат составил балла 23.300 балла.

Серебряную медаль завоевала белорусская спортсменка Екатерина Галкина (21.150 балла), бронза досталась израильской гимнастке Николь Зеликман (20.950 балла).

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова с результатом 19.875 балла заняла шестое место.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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