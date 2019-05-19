С каждым соревнованием уровень исполнительского мастерства гимнасток Азербайджана повышается – завкафедрой российского университета

БАКУ /Trend/ - С каждым соревнованием уровень исполнительского мастерства команды гимнасток Азербайджана повышается. Об этом в воскресенье сказала Trend заведующая кафедрой теории и методики гимнастики Национального государственного университета спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Россия, Санкт-Петербург) Раиса Терехина, наблюдающая за соревнованиями 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.

«Нам нравится приезжать в Баку, потому что это очень красивый город, нас тепло принимают и проводят прекрасные соревнования. Конечно, для нас специалистов самое главное посмотреть уровень достижений в художественной гимнастике на европейском гимнастическом помосте. Отрадно, что очень много стран уровень свой повысили, тянутся за лидерами и показывают интересные программы», - сказала она.

По словам Терехиной, уровень исполнительского мастерства команды Азербайджана повысился.

«Команда Азербайджана всегда прогрессирует, мне кажется, что те специалисты, которые занимаются с командой - хорошо работают, и на каждых соревнованиях уровень исполнительского мастерства команды Азербайджана повышается, и это видно», - добавила Терехина.

Раиса Терехина также подчеркнула, что соревнования в Баку проходят на высоком уровне.

«В Баку соревнования всегда проходят хорошо, видна тщательная подготовка. Надеемся приехать к вам и на Чемпионат мира по художественной гимнастике. Всегда приятно приезжать в Азербайджан, потому что в плане организации мероприятий у вас грамотные специалисты», - сказала она.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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