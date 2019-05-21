Министерство образования Азербайджана обратилось к абитуриентам, желающим учиться за границей

21 мая 2019 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С учетом начала процесса приема в высшие учебные заведения в новом учебном 2019-2020 году, министерство образования Азербайджана призывает абитуриентов и студентов, желающих учиться за границей, а также их родителей, быть внимательнее, делая свой выбор.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, опыт прошлых лет показывает, что многие граждане, воспользовавшиеся услугами посреднических фирм данного профиля, столкнулись с трудностями и негативными инцидентами.

Министерство, во избежание подобных случаев, рекомендует предварительно напрямую (посредством официальных интернет-ресурсов) связываться с предполагаемыми учебными заведениями и выяснять все детали: условия приема, стоимость обучения, расходы на проживание и прочие условия. В то же время, с подробной информацией о признании (нострификации) дипломов конкретных зарубежных вузов, соответствия степеней бакалавра и магистра и другими необходимыми деталями можно ознакомиться в разделах “Нострификация” и “Часто задаваемые вопросы” на сайте (ani.edu.gov.az) Управления аккредитации и нострификации при министерстве образования.

Особо подчеркивается, что министерство не сотрудничает с какими либо компаниями в области образования за рубежом, в том числе, нострификации, и не несет ответственности за деятельность таких компаний .

Министерство предупреждает, что обещания, данные гражданам со стороны каких-либо компаний или частных лиц, не играют никакой роли, и рекомендует в подобных случаях незамедлительно обращаться в министерство по телефону "горячей линии" (146-1).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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