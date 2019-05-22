Впервые производимое в Азербайджане безалкогольное вино будет экспортироваться в ряд стран

22 мая 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан впервые начал производство безалкогольного вина.

Об этом сказал Trend заместитель директора по производству ООО Az-Granata Вугар Микаилов.

По его словам, компания уже месяц как производит безалкогольные напитки.

"Вино произведено и выставлено на продажу под названием "Rubai 0%". Оно в основном производится на экспорт. Эта продукция уже экспортируется в Чехию. В ближайшие дни Az-Granata начнет экспортировать данную продукцию и в Украину. Планируется экспортировать вино в несколько стран", - добавил Микаилов.

Микаилов отметил, что безалкогольное вино снижает риск возникновения онкологических заболеваний, сжигает лишние калории.

"Имеющиеся в составе безалкогольного вина ресвератрол, полифлаваноиды и ряд комплексных соединений обладают свойствами мощного антиоксиданта", - сказал замдиректора ООО.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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