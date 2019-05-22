«Бакметрополитен» примет десять вагонов российского производства (ФОТО)

22 мая 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакметрополитен» на следующей неделе получит десять вагонов, поставляемых из России.

Об этом сказал журналистам главный инженер ЗАО Алихан Османов, сообщает в среду Trend.

Османов отметил, что 28 мая делегация «Бакметрополитена» отправится в Москву: «В рамках визита будут приняты десять вагонов. В текущем году мы должны приобрести у компании «Метровагонмаш» 30 вагонов, десять из которых готовы к передаче».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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