Азербайджан ограничит импорт старых автомобилей

22 мая 2019 22:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время с целью снижения уровня загрязнения атмосферы в Азербайджане принимаются меры по ограничению импорта старых транспортных средств, в частности, автомобилей с дизельным двигателем.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, среди прочего, ведется работа по агитации населения об использовании автомобилей, работающих на экологически чистых видах топлива.

"В качестве примера альтернативных видов топлива можно привести сжиженный природный газ. Это полезно как для безопасной эксплуатации автомобиля, так и с точки зрения резкого снижения объема ядовитых выбросов в атмосферу. Это очень важно для уменьшения загрязнения среды обитания в крупных мегаполисах. Кроме того, по сравнению с другими видами топлива сжиженный газ дешевле, а его применение увеличивает срок эксплуатации автомобиля", - сказал Саттарзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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