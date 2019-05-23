В Азербайджане определен порядок приема выпускников колледжей в вузы

23 мая 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определились правила поступления суббакалавров на ступень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) в вузы страны.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос нашел отражение в "Правилах приема бакалавров в средне-специальные учебные заведения, суббакалавров по соответствующим специальностям на ступень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) в высшие учебные заведения, а также перевода лиц, не завершивших бакалавриат (основное(базовое высшее) медицинское образование) в средне-специальные учебные заведения"

Согласно указанным правилам, суббакалавры имеют право, без сдачи приемных экзаменов, определенных частью 3 "Правил приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджана", поступать на конкурсной основе в высшие учебные заведения на ступень бакалавриата. Соответствие специальностей определяется министерством образования, при согласовании с Государственным экзаменационным центром.

Суббакалавры, желающие получить высшее образование по специальностям, требующим особых способностей, на платной основе, принимают участие, в экзаменах по проверке способностей.

Суббакалавры, желающие быть принятыми в вузы на ступень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование), без сдачи экзаменов, участвуют (после распределения абитуриентов, сдающих экзамены) в конкурсе на основании проходного балла, установленного по согласованию между центром и министерством, по соответствующим специальностям.
Участие суббакалавра по соответствующей специальности в конкурсе без сдачи экзаменов, не лишает его права участвовать на общих основаниях в конкурсе по приему студентов в вузы Азербайджана, организованном Государственным экзаменационным центром.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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