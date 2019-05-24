Преподаватель из Польши проводит семинары для азербайджанских студентов

24 мая 2019 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Западно-Каспийский Университет продолжает сотрудничество с зарубежными университетами по обмену преподавателями и студентами в рамках программы «Erasmus+», сообщает в пятницу Trend.

Так, в настоящее время преподаватель польского Университета Николая Коперника Александра Поспищенко проводит семинары для студентов Школы бизнеса и экономики Западно-Каспийского Университета.

Семинары охватывают разные направления сферы экологического туризма.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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