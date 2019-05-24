Преподаватель из Польши проводит семинары для азербайджанских студентов

БАКУ /Trend/ - Западно-Каспийский Университет продолжает сотрудничество с зарубежными университетами по обмену преподавателями и студентами в рамках программы «Erasmus+», сообщает в пятницу Trend.

Так, в настоящее время преподаватель польского Университета Николая Коперника Александра Поспищенко проводит семинары для студентов Школы бизнеса и экономики Западно-Каспийского Университета.

Семинары охватывают разные направления сферы экологического туризма.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.