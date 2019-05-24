First Class Hospitality - теперь эксклюзивный представителем Salute Africa в регионе (ФОТО)

БАКУ/Trend/-Африка — это континент с бесконечными возможностями, роскошными отелями и лоджами, незабываемыми приключениями и уникальным опытом. Каждый найдет в Африке что-то для себя: захватывающие сафари, огромнейшие парки дикой природы, пляжи с белоснежным песком, незабываемое свидание с океаном, этнические деревни, виноградники с лучшими винами чёрного континента, экстремальные виды спорта.

Компания «Салют Африка» была основана в ЮАР в 1992 году. Центральный офис расположен в Йоханнесбурге (ЮАР), официальные представительства – во Флориде и Филадельфии (США), сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Salute Africa - надежный проводник по миру потрясающих пейзажей и национального колорита. Специалисты компании помогут в создании идеального маршрута, в рамках любого бюджета и ожиданий.

Теперь познакомиться с удивительным миром африканского континента стало легко и просто. Наши представители в свою очередь проконсультируют и выберут подходящий тур в Африку, а так же помогут в решении вопросов по визе.

First Class Hospitality является первым и единственным PR&Маркетинг агентством, которое занимается официальным представительством 5* отелей и компаний в сфере туризма в Азербайджане и в регионе, и входит в группу компаний Prime Management & Consulting.

Для более подробной информации обращайтесь в свои туристические агентства или свяжитесь с нами по указанным номерам.

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