First Class Hospitality - теперь эксклюзивный представителем Salute Africa в регионе (ФОТО)

24 мая 2019 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Африка — это континент с бесконечными возможностями, роскошными отелями и лоджами, незабываемыми приключениями и уникальным опытом. Каждый найдет в Африке что-то для себя: захватывающие сафари, огромнейшие парки дикой природы, пляжи с белоснежным песком, незабываемое свидание с океаном, этнические деревни, виноградники с лучшими винами чёрного континента, экстремальные виды спорта.

Компания «Салют Африка» была основана в ЮАР в 1992 году. Центральный офис расположен в Йоханнесбурге (ЮАР), официальные представительства – во Флориде и Филадельфии (США), сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Salute Africa - надежный проводник по миру потрясающих пейзажей и национального колорита. Специалисты компании помогут в создании идеального маршрута, в рамках любого бюджета и ожиданий.

Теперь познакомиться с удивительным миром африканского континента стало легко и просто. Наши представители в свою очередь проконсультируют и выберут подходящий тур в Африку, а так же помогут в решении вопросов по визе.

First Class Hospitality является первым и единственным PR&Маркетинг агентством, которое занимается официальным представительством 5* отелей и компаний в сфере туризма в Азербайджане и в регионе, и входит в группу компаний Prime Management & Consulting.

Для более подробной информации обращайтесь в свои туристические агентства или свяжитесь с нами по указанным номерам.

https://www.instagram.com/firstclasshospitality/?hl=ru

https://www.facebook.com/firstclasshospitalitybaku/

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Германия может в 10 раз увеличить финансовый объем сотрудничества с Узбекистаном
Бизнес 23 мая 18:45
В Катаре лучшие отели летом снизят цены, чтобы привлечь туристов
В мире 23 мая 14:07
В Греции появился первый дайвинг-парк
В мире 23 мая 11:06
Агентство по развитию МСБ провело встречу с представителями турсектора Азербайджана (ФОТО)
Туризм 22 мая 17:53
Турсектор Азербайджана заинтересован в привлечении арабских туристов
Туризм 20 мая 17:12
В Азербайджане перспективен деловой туризм
Туризм 20 мая 15:44
Лента новостей
Команда Азербайджана вышла в финал Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс среди юниоров
Общество 12:58
Узбекистан создаст СП с немецкой компанией
Бизнес 12:56
В Турции создадут совместное с Азербайджаном предприятие по производству удобрений
Бизнес 12:54
Гражданин США исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана
Политика 12:50
Юнкер заявил, что Греция стала членом еврозоны из-за фальсификации статистики
Европа 12:45
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов
Финансы 12:44
Турция и Казахстан увеличат товарооборот – глава МИД
Турция 12:43
Узбекистан и Афганистан открыли торговую зону на границе
Бизнес 12:34
Японские компании заключили ряд контрактов с Туркменистаном
Бизнес 12:30