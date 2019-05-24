Азербайджанский офтальмолог рассказала о причинах нарушения зрения у детей

24 мая 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У большинства жителей Азербайджана, в ходе прохождения офтальмологического обследования выявляются аномалия рефракции глаза (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). Об этом в пятницу сообщила Trend Язгюль Абдуллаева, руководитель научно-исследовательского отдела Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

По словам руководителя отдела, такая аномалия чаще всего встречается у детей: «Должно быть введено ограничение на пользование планшетами, телефонами и телевизорами для детей до двух лет. В результате их неправильного использования у детей возникает компьютерный зрительный синдром (КЗС). В целях профилактики глазных заболеваний нужно уделять особое внимание правильному питанию, а также чтению с расстояния 30 сантиметров. Нужно подбирать оптимальное расстояние до экрана телевизора, угол освещения. Так, что, заботясь о будущем наших малышей, в целях профилактики глаз родители должны оберегать их от определенных вредных привычек», - сказала Абдуллаева.


Руководитель отдела добавила, что сегодня в мире от слепоты страдают более 40 миллионов человек, и в случае отсутствия должных профилактических мер, в недалеком будущем их число может дойти до 80 миллионов.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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