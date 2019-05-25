Критика в адрес Азербайджана и УЕФА непостижима - Федерация бокса Армении

25 мая 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявление футболиста армянского происхождения «Арсенала» Генриха Мхитаряна о том, что он не поедет на финал Лиги Европы в Баку, привело к обсуждениям его решения в соцсетях в Армении, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Eurasianet.

«Полузащитник «Арсенала» Мхитарян 21 мая объявил, что решил пропустить финал Лиги Европы с «Челси», который состоится в Баку 29 мая. Хотя Мхитарян не объяснил свое решение, он, как сообщается, был обеспокоен вопросом своей безопасности. Это привлекло внимание всего мира к армяно-азербайджанскому конфликту, а также стало горячей темой обсуждений в Facebook в Армении. И многие известные личности не согласились с решением игрока», - говорится в сообщении.

«Критика в адрес Азербайджана и УЕФА непостижима. Они предоставили все гарантии безопасности. Мхитарян сам принял решение не ехать», - написал пресс-секретарь Федерации бокса Армении Ерванд Акопян на своей странице в Facebook.

Один из комментаторов под постом назвал Мхитаряна «трусом» и напомнил об армянских борцах, которые отправлялись в Баку на турниры, в том числе чемпионаты мира по борьбе в 2007 году и Европейские игры в 2015 году, говорится в материале.

«Мхитарян - всемирно известный игрок «Арсенала», и у него больше гарантий на безопасность», - сказал Eurasianet Аракс Марутян, преподаватель Армянского государственного института физической культуры.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси"

Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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