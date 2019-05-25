Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

25 мая 2019 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местам туман, вечером возможен дождь. Днем юго-западный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью - 17-20, днем - 24-27 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 24-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются локальные дожди и грозы, местами возможны ливни и град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в некоторых районах усилится.

Температура воздуха ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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