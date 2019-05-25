Организация соревнований в Баку очень высокая, все работают на подъеме – украинский тренер

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы по аэробной гимнастике в Баку проходит на высоком уровне. Об этом в субботу сказала Trend тренер сборной Украины по аэробной гимнастике Татьяна Пасечная.

«Организация соревнований очень высокая, все работают на подъеме. Мы не в первый раз в Баку, были здесь на первых Европейских играх, а также приезжали на международный турнир. Мы очень любим зал Арены гимнастики в Баку, и с удовольствием приезжаем сюда с маленькими гимнастами, потому что у нас дома пока нет площадки», - сказала Пасечная.

Украинский тренер отметила, что не совсем довольна выступлением команды в программе аэро-данс.

«Но ребята очень старались и мы довольны, что участвуем в Чемпионате Европы», - добавила она.

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

На сегодняшних соревнованиях представители Азербайджана Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступят во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе - Айсель Асланзаде, Хадиджи Гулиевой, Лалы Гулиевой, Фатимы Гурбановой, Эмилии Махмудовой, Элеоноры Юсифовой, вышли в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов.

(Автор: Джани Бабаева)

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