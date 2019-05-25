Определились финалистки Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в женской индивидуальной программе

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалистки 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе женщин среди взрослых гимнасток, сообщает Trend.

В финал вышли - Екатерина Пыхтова (Россия, 21.300 балла), Айше Бегум Онбаши (Турция, 21.200 балла), Татьяна Конакова (Россия, 21.050 балла), Дарина Пашова (Болгария, 21.000 балла), Ана-Мария Стоилова (Болгария, 20.850 балла), Белен Гийемо Эстерлич (Испания, 20.650 балла), Сара Сильва (Португалия, 20.600 балла), Сандра Кристина Динка (Румыния, 20.450 балла).

Азербайджанские гимнастки Хошгядям Гулиева (18.400 балла) и Нармина Гусейнова (17.400 балла) заняли 24 и 31 позицию соответственно, не пройдя в финал.

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

На сегодняшних соревнованиях представители Азербайджана Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступят во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе - Айсель Асланзаде, Хадиджи Гулиевой, Лалы Гулиевой, Фатимы Гурбановой, Эмилии Махмудовой, Элеоноры Юсифовой, вышли в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов.

(Автор: Джани Бабаева)

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