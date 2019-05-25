В Баку определились финалисты Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди трио

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики определились финалисты 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку среди взрослых спортсменов, выступающих в составе трио, сообщает Trend.

В финал вышли трио из Венгрии (22.361 балла), два трио из России (22.066 балла и 21.633 балла), два трио из Румынии (21.952 балла и 21.322 балла), а также «тройки», представляющие Турцию (21.261 балла), Италию (21.200 балла), Финляндию (20.577 балла).

Азербайджанские гимнасты Владимир Долматов, Эмиль Гулиев и Эльчин Мамедов, выступающие в составе трио, в финал не вышли. С результатом 19.150 балла они заняли 11 место.

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

На сегодняшних соревнованиях представители Азербайджана - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступят во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе - Айсель Асланзаде, Хадиджи Гулиевой, Лалы Гулиевой, Фатимы Гурбановой, Эмилии Махмудовой, Элеоноры Юсифовой, вышли в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов.

(Автор: Джани Бабаева)

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