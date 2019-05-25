В Баку состоялась церемония награждения победителей Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в командном зачете среди взрослых гимнастов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике состоялась церемония награждения победителей в командном зачете среди взрослых спортсменов, сообщает Trend.

Победители в командном зачете определены по пяти лучшим выступлениям.

Золотую медаль в командном зачете завоевала сборная России, на втором месте сборная Румынии, на третьем – сборная Венгрии.

Награды победителям и призерам вручили президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов, член Технического комитета по аэробной гимнастике Андреа Синько, главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Мариян Колев.

Отметим, что сборная Азербайджана в командном зачете заняла пятую позицию.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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