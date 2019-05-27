ИВ Баку предупредила пешеходов и водителей в связи с сильным ветром

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть г. Баку предупредила пешеходов и водителей в связи с сильным ветром в столице, сообщил в понедельник Trend начальник отдела по защите растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Баку Орхан Мамедов.

«Такой ветер может повалить даже крепкие деревья. Поэтому просим водителей не оставлять автомобили под деревьями, а пешеходов – не стоять под ними», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается сильный ветер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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