Запланирована реконструкция мавзолея "Дири Баба" (ФОТО)

27 мая 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев осмотрел Мавзолей “Дири Баба”. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу охраны, развития и восстановления культурного наследия при министерстве культуры.

В пятницу министр Гараев, глава исполнительной власти Гобустанского района Адиль Мамедов и начальник Госслужбы охраны, развития и восстановления культурного наследия Закир Султанов посетили мавзолей “Дири Баба”, расположенный на территории Гобустанского района. Их проинформировали о состоянии памятника. Было отмечено, что мавзолей регулярно посещают, как местные жители, так и туристы: “В феврале прошлого года неизвестные лица устроили в мавзолее пожар. Разрушена часть окон в стиле “шебеке”, постройке нанесен серьезный урон”.
Подчеркнув необходимость незамедлительного восстановления мавзолея, министр культуры дал задания и рекомендации по поводу установления постоянной охраны памятника и по другим вопросам.

Отметим, что план реконструкции памятника уже разрабатывается в научно исследовательском проектном институте Azerberpa. После восстановления, территория вокруг мавзолея будет благоустроена, создана инфраструктура для комфорта посетителей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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