Бакинский Олимпийский стадион примет 63 тыс. болельщиков финала Евролиги УЕФА - АФФА

27 мая 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинском Олимпийском стадионе продолжается подготовка к финальному матчу Евролиги УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси», сказал в понедельник Trend глава департамента по информации и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

По его словам, стадион вмещает 68 тысяч зрителей, однако здесь созданы студии и специальные места, поэтому в день игры он сможет принять 63 тысячи человек.

Напомним, что на финальном матче будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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