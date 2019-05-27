В БГУ отметили День Республики (ФОТО)

27 мая 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 28 мая - Дню Республики, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Открывая мероприятие, ректор Эльчин Бабаев рассказал об истории Азербайджанской Демократической Республики, о ее достижениях за короткий период существования, реализации ряда серьезных мероприятий в процессе государственного строительства, создании в 1919 году БГУ, играющего роль центра науки, образования и культуры азербайджанского народа. Эльчин Бабаев, проинформировав о пути развития, пройденной страной в период независимости, рассказал об исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнул успешное продолжение политики великого лидера Президентом Ильхамом Алиевым. Оратор также отметил быстрое и динамичное развитие экономики Азербайджана, его признание страной, проводящей независимую внешнюю политику, всестороннюю стратегию развития республики и результаты стратегии.

На мероприятии также выступили заведующие кафедрами вуза - член-корреспондент НАНА, депутат парламента Бахтияр Алиев и профессор Анар Искендеров.

Мероприятие завершилось художественной частью в исполнении студентов БГУ.

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