Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Детской клинике Национального онкологического центра (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В понедельник вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и студенты Азербайджанской государственной академии художеств посетили Детскую клинику Национального онкологического центра.
Лейла Алиева и студенты академии встретились с детьми, проходящими лечение в клинике, и обучали их рисованию.
Эта инициатива Лейлы Алиевой и студентов Академии художеств, совместное рисование стали сюрпризом для детей, страдающих от тяжелых заболеваний, и улучшило им настроение.
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